¿Qué tiempo hará en Vigo este lunes festivo? Esto dice la previsión

Este fin de semana es el cuarto en el que los vigueses han dispuesto de tres días seguidos gracias a un festivo. Tras la Semana Santa, el puente de mayo por el Día del Trabajador y el de mediados de agosto, este lunes será festivo por la celebración de la Virgen del Pilar y de la Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad, por lo que se podrá disfrutar de un "fin de semana largo".

Mientras el sábado el tiempo fue caluroso, especialmente en las horas centrales del día, este domingo ha amanecido entre nubes y niebla, además de una fina lluvia que se alargó durante el mediodía.

De cara al lunes, el tiempo volverá a cambiar. Dice la previsión de MeteoGalicia que los termómetros se mantendrán sin muchos cambios con respecto a hoy, con máximas de 22 grados y mínimas de 14.

Los cielos, en cambio, alternarán nubes y claros hasta aproximadamente las 13:00 horas, cuando el sol lucirá hasta el final del día.

Esta tendencia se extenderá al resto de la semana, e incluso el martes y el miércoles los termómetros podrían rondar los 25 grados.