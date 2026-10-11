Un problema de suministro, causante de varios fallos en el Halo de Vigo este fin de semana

Uno de los grandes baluartes del Vigo Vertical, el ascensor Halo, ha dado problemas este fin de semana, con un servicio que se ha visto interrumpido en diferentes momentos, especialmente hoy, domingo.

Han sido muchos los vigueses que han querido utilizarlo pero han tenido que dar la vuelta al ver que no funcionaba.

Según fuentes municipales consultadas por Treintayseis, ha sido un problema de suministro el que ha causado los problemas a lo largo de estas horas, una incidencia que ya se ha comunicado a Fenosa.

El ascensor Halo, que conecta la zona de García Barbón con el Centro Comercial Vialia y Vía Norte, es uno de los principales elementos del Vigo Vertical. De hecho, según los últimos datos oficiales, en 2026 fue utilizado, hasta el mes de agosto, 1,77 millones de veces, con una media que ronda los 5.000 usuarios al día.