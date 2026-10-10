El PSOE de Vigo elige a Abel Losada y Olga Alonso para el Congreso y a Carmela Silva para el Senado

La agrupación local del PSOE de Vigo ha aprobado por unanimidad proponer al actual subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, y a la concejala de Educación y exdiputada Olga Alonso para las listas al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Para el Senado, los socialistas vigueses apuestan por la continuidad de la teniente de alcalde Carmela Silva.

La decisión fue adoptada este viernes en una asamblea celebrada en el Hotel Ciudad de Vigo, con la presencia del alcalde y presidente local del PSOE, Abel Caballero.

La propuesta sitúa a Losada como cabeza de lista por Pontevedra y a Alonso en el segundo puesto, aunque las candidaturas todavía no son definitivas y deberán pasar por los órganos superiores del partido.

Durante su intervención, Caballero marcó como objetivo superar el 42% de los votos en Vigo en las próximas elecciones generales y defendió la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.