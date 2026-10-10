La Navidad sigue asomando la cabeza en Vigo: ya está instalado el muñeco de nieve

Esta semana, la Navidad de Vigo ha dado un acelerón. A las cada vez más calles que presentan ya las luces que brillarán durante un par de meses, se han unido tres de los principales elementos decorativos.

Durante estos días, la bola de Navidad en la Farola de Urzaiz, el árbol de la Puerta del Sol y el muñeco de nieve han comenzado con su montaje. En el último caso, su figura ya está alzada en el entorno de Vialia, al lado del cruce entre Vía Norte y Urzaiz.

Por lo tanto, el muñeco de nieve repetirá la ubicación que lleva ocupando desde 2024, tras su paso por calles como Concepción Arenal o García Barbón.

Además, la figura de 13 metros de altura luce para esta ocasión una bufanda roja que también se iluminará, al igual que el sombrero de copa y la escoba tradicionales.