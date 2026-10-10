Luz verde a la transformación de la playa de O Vao en Vigo: menos aparcamientos y nuevos accesos

La playa de O Vao, en Vigo, da un nuevo paso hacia su transformación. La Xunta ha otorgado al Concello una concesión para ocupar 20.978 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre durante los próximos 30 años, con el objetivo de recuperar ambientalmente el espacio situado en el extremo sur del puente de Toralla.

La autorización, que se publicará próximamente en el Diario Oficial de Galicia (DOG), responde a la solicitud municipal para mejorar un entorno que ha sufrido importantes modificaciones a lo largo de las últimas décadas.

El proyecto contempla la renovación de las pasarelas de madera que funcionan como paseo marítimo, la reorganización de los accesos a la playa y la eliminación de los aparcamientos situados en dominio público marítimo-terrestre.

También se prevé retranquear los tramos rígidos del paseo para respetar la línea de costa y continuar con las actuaciones de renaturalización, incorporando nuevas superficies y recuperando la servidumbre de tránsito en la zona del Baluarte.

La intervención busca devolver protagonismo al entorno natural de O Vao y sustituir infraestructuras que, según la Xunta, se encuentran obsoletas o resultan poco funcionales.

No obstante, la concesión está condicionada a que el Concello complete la documentación técnica necesaria para la evaluación arqueológica y obtenga el correspondiente informe, además de cumplir el resto de los requisitos establecidos por la normativa estatal.