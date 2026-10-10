Zona de dunas protegida en el Vao.

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Luz verde a la transformación de la playa de O Vao en Vigo: menos aparcamientos y nuevos accesos

La Xunta concede al Concello el uso de casi 21.000 metros cuadrados durante 30 años para recuperar el entorno, renovar las pasarelas y avanzar en su renaturalización

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La playa de O Vao, en Vigo, da un nuevo paso hacia su transformación. La Xunta ha otorgado al Concello una concesión para ocupar 20.978 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre durante los próximos 30 años, con el objetivo de recuperar ambientalmente el espacio situado en el extremo sur del puente de Toralla.

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La autorización, que se publicará próximamente en el Diario Oficial de Galicia (DOG), responde a la solicitud municipal para mejorar un entorno que ha sufrido importantes modificaciones a lo largo de las últimas décadas.

El proyecto contempla la renovación de las pasarelas de madera que funcionan como paseo marítimo, la reorganización de los accesos a la playa y la eliminación de los aparcamientos situados en dominio público marítimo-terrestre.

También se prevé retranquear los tramos rígidos del paseo para respetar la línea de costa y continuar con las actuaciones de renaturalización, incorporando nuevas superficies y recuperando la servidumbre de tránsito en la zona del Baluarte.

La intervención busca devolver protagonismo al entorno natural de O Vao y sustituir infraestructuras que, según la Xunta, se encuentran obsoletas o resultan poco funcionales.

No obstante, la concesión está condicionada a que el Concello complete la documentación técnica necesaria para la evaluación arqueológica y obtenga el correspondiente informe, además de cumplir el resto de los requisitos establecidos por la normativa estatal.