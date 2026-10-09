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Vigo destina 2,28 millones a las becas de comedor y material escolar para este curso
El Concello cifra en 4.429 las ayudas concedidas, que han sido aprobadas este viernes en la Xunta de Goberno Local, y reitera que todos los solicitantes que cumplen los requisitos reciben la beca de comedor
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El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha informado este viernes de que la Junta de Gobierno local ha aprobado ayudas de comedor, libros y material escolar por un importe conjunto de 2,28 millones de euros para el curso 2026-2027.
Según los datos facilitados por el regidor, se conceden 3.409 becas de comedor, con una dotación de 2,18 millones de euros, y otras 1.020 ayudas para libros y material escolar, por valor de 102.000 euros.
Caballero ha recordado que las becas de comedor aumentan este curso de 45 a 70 euros mensuales, una subida del 55% ya anunciada para compensar el encarecimiento de los alimentos. Asimismo, ha asegurado que no existen listas de espera y que todas las familias que cumplen los requisitos reciben la prestación.
El alcalde también ha criticado a la Xunta de Galicia por no incrementar sus ayudas en la misma proporción, al tiempo que ha defendido la financiación municipal de este programa.