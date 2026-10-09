Roban cálices, objetos de plata y las formas consagradas de una iglesia de Nigrán (Pontevedra)

La iglesia de San Mamed de Priegue, en Nigrán, sufrió el pasado miércoles un robo en el que los autores se llevaron varios objetos religiosos de valor, entre ellos cálices, copones, patenas y una jarra de plata.

Los ladrones también sustrajeron el copón con las formas consagradas que se encontraba en el interior del sagrario, un hecho que ha provocado una especial conmoción en la comunidad parroquial.

La Diócesis de Tui-Vigo ha condenado lo sucedido y ha lamentado especialmente la sustracción de las formas consagradas, al considerar que supone una profanación del Santísimo Sacramento.

El obispo, Antonio Valín, ha expresado su "profundo pesar" por este "robo sacrílego" y ha trasladado su apoyo a los fieles de la parroquia.

Desde la Diócesis han agradecido la colaboración de las fuerzas de seguridad en la investigación y confían en que se puedan esclarecer los hechos y recuperar los objetos sustraídos.

Como respuesta a lo ocurrido, la Iglesia celebrará una eucaristía de reparación y desagravio en San Mamed de Priegue, abierta a toda la comunidad diocesana. La fecha de la ceremonia está todavía por determinar.