Denuncian en Vigo la "mutilación" del arbolado para instalar las luces de Navidad

Amigas das Árbores refuerza su defensa del arbolado de la ciudad, con un nuevo escrito al gobierno de Abel Caballero denunciando "podas drásticas". La asociación ha denunciado este viernes la mutilación de las especies arbóreas de Vigo a causa de la instalación de las luces de Navidad.

En concreto, la asociación ha denunciado "podas drásticas" que se están realizando en muchas calles de Vigo para preparar las copas de los árboles para la instalación del cableado y las luces de Navidad. La entidad ha exigido la paralización de estas actuaciones y una "inspección urgente" de los ejemplares afectados.

En un comunicado, Amigas das Árbores han explicado que su denuncia se fundamenta en el propio pliego de prescripciones técnicas vigente, aprobado por el gobierno local el 1 de septiembre de 2025. El texto pide evitar las "podas drásticas" y recomienda ejecutarlas "sólo en casos muy concretos".

La asociación ha defendido que repetir estos recortes intensos contradice estas obligaciones y ha recordado que el artículo 26.6 de la ordenanza municipal prohíbe atar elementos al arbolado. La Gran Vía es uno de los ejemplos documentados de estas actuaciones. Las fotografías tomadas por Amigas das Árbores muestran copas recortadas en forma de "chupa-chup", árboles prácticamente sin hojas y otras con amplias zonas de hojas pardas, junto a ejemplares verdes.

La asociación ha solicitado al Concello los planes de poda, informes técnicos, instrucciones y partes de trabajo, documentación del contrato de iluminación relativa a los árboles usados. "O Concello non pode esixir respecto polas súas ordenanzas e ignoralas nas actuacións que promove. A iluminación de Nadal non xustifica mutilar o patrimonio vivo da cidade", han reclamado desde Amigas das Árbores.