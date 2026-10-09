Conxemar deja en Vigo más de cinco toneladas de alimentos para familias vulnerables

La Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo ha recuperado más de 5.000 kilos de productos alimentarios en la 27ª edición de Conxemar, celebrada esta semana en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi).

La cifra supone un incremento de casi el 45% respecto a 2025, cuando se recogieron 3.500 kilos, y permitirá evitar el desperdicio de alimentos que serán distribuidos entre entidades benéficas acreditadas.

La recogida se llevó a cabo durante la tarde del jueves, coincidiendo con el cierre de la feria, y contó con la participación de medio centenar de voluntarios. Se trata del tercer año consecutivo en el que la fundación desarrolla esta iniciativa solidaria, que aprovecha los excedentes de los expositores para destinarlos a personas en situación de vulnerabilidad.

Desde Banco de Alimentos han agradecido la colaboración de la organización de Conxemar y de las empresas donantes, así como el apoyo logístico de Casa Botas, que almacenará los productos congelados durante las próximas semanas; Stef, que facilitó un camión refrigerado; y Froiz, que cedió carros de supermercado para trasladar la mercancía por el recinto ferial.