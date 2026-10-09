El Concello de Vigo adjudica por 359.000 euros la reparación del muro de la villa romana de Toralla

El Concello de Vigo ha adjudicado por 359.000 euros las obras de reparación del muro de contención de la villa romana de Toralla, situado junto a la playa de Canido.

La actuación tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses, según ha anunciado este viernes el alcalde, Abel Caballero, tras la Xunta de Goberno Local.

La intervención, tramitada por vía de emergencia según el regidor, busca garantizar la seguridad del entorno arqueológico. El pasado mes de agosto, el Concello había anunciado una inversión de 250.000 euros y su intención de iniciar las catas arqueológicas necesarias para acometer la reparación, en medio de las discrepancias con la Xunta por las autorizaciones.

Más de 30 muros y 3,2 millones de inversión

Caballero ha señalado que el Concello destina 3,2 millones de euros a actuaciones de reparación y contención en más de 30 muros de la ciudad, una cifra superior a los aproximadamente tres millones anunciados en septiembre.

Entre las intervenciones ya realizadas ha citado los muros de Vista do Mar, la calle Cantabria, Traída das Augas, Camiño da Igrexa, Baixada á Praia, Santa Baia, el campo de fútbol de As Relfas, el parque de Navia y el colegio Igrexa de Valadares.

Además, ha indicado que están próximas a finalizar las obras del muro del colegio Valle-Inclán y que el Concello prevé actuar también en Camiño da Galindra, la Escuela Infantil Vila Laura y el colegio Mestres Goldar.