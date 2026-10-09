Llegada de familiares, amigos y admiradores al velatorio por Xosé Manuel Beiras, en el Museo do Pobo Galego. César Arxina - Europa Press

Caballero exige a la Xunta que rectifique y declare un día de luto por Beiras: "Fue un hombre excepcional"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reclamado este viernes a la Xunta de Galicia que rectifique su decisión de no decretar un día de luto oficial por el fallecimiento de Xosé Manuel Beiras.

El regidor, que acudió a Santiago para participar en el homenaje al histórico dirigente nacionalista, criticó la falta de reconocimiento institucional a una figura que considera "excepcional y extraordinaria".

"Beiras fue un hombre excepcional y extraordinario en este país. Reconocido de forma casi unánime, excepto en el ámbito institucional", afirmó Caballero, que pidió al Gobierno gallego que abandone el "sectarismo". "No quiero hacer debate político en este momento, pero en esto sí", añadió.

El alcalde destacó la contribución de Beiras a la política, la cultura y la sociedad gallega, así como su defensa del idioma y su trayectoria como economista y profesor.

En este sentido, recordó su obra O atraso económico de Galicia y aseguró que el histórico nacionalista dio una lección "a toda una generación de políticos de Galicia sobre el propio valor de Galicia".

El apoyo de Beiras a Caballero en Cambridge

Más allá de su trayectoria pública, Caballero recordó su relación personal con Beiras y el respaldo que recibió del dirigente nacionalista durante su etapa académica en Reino Unido. "Cuando estaba en Cambridge y estaba exiliado, Beiras fue capaz de apoyarme para la consecución de una importante beca que hizo que fuera posible que yo me doctorara", relató.

Ambos protagonizaron en 1997 uno de los episodios más significativos de la política gallega, cuando Beiras, al frente del BNG, superó electoralmente al PSdeG, encabezado entonces por Caballero, y convirtió a los nacionalistas en la segunda fuerza del Parlamento gallego.

"Galicia perdió un hombre excepcional", concluyó el alcalde, que definió a Beiras como "un hombre irremplazable" y explicó que había acudido a Santiago para rendirle su tributo.