El área sanitaria de Vigo presenta a su nuevo director de Atención Primaria, Víctor Quesada

El área sanitaria de Vigo ya ha nombrado a un nuevo director de Atención Primaria tras el cese por petición propia de Margarita Estévez. El puesto será ocupado por el actual subdirector médico de Atención á Cronicidade, Víctor Julio Quesada Varela.

El doctor Quesada está licenciado en Medicina y en Cirugía por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. "Es un gran conocedor de la atención primaria del área sanitaria de Vigo", han afirmado desde el Sergas, que han recordado el paso del médico por centros de salud de Ponteareas o A Guarda.

También cuenta con el Diploma de Estudios Avanzados en Medicina por la Universidade de Vigo (UVigo), con un posgrado en evaluación de servicios sanitarios e inteligencia artificial aplicada a la salud y con el Máster Universitario en Gestión y Planificación Sanitaria para Directivos de la Salud de la Universidad Europea de Madrid.

Quesada combina experiencia asistencial y gestión sanitaria. Es vocal por Galicia de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria (SEDAP), miembro del Nodo de Innovación da Área Sanitaria de Vigo y participa en diferentes grupos de trabajo de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) e da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (AGAMFEC).

La Gerencia del Área ha agradecido públicamente la dedicación y los servicios prestados por Estévez, así como la disposición de Quesada para aceptar su nuevo cargo.