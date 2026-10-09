Caamaño en la visita de este viernes al Cunqueiro. PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

El Álvaro Cunqueiro de Vigo podrá realizar un 30% más de endoscopias con su nueva unidad avanzada

El hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ha puesto en marcha una nueva unidad de Endoscopia Avanzada que permitirá incrementar hasta un 30% su actividad, actualmente situada en unos 18.000 procedimientos anuales.

Las instalaciones han supuesto una inversión de 920.000 euros y permitirán realizar intervenciones de alta complejidad y liberar quirófanos y salas de radiología.

Durante una visita este viernes, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó que la unidad convierte al hospital vigués en una "referencia nacional".

Por su parte, el jefe del servicio de Digestivo, Ignacio Rodríguez, señaló que las nuevas instalaciones permitirán, en determinados casos, duplicar el número de pacientes atendidos diariamente.

En otro orden de asuntos, Caamaño reconoció un aumento de los ingresos por Covid en el área de Vigo, principalmente entre personas mayores.

También avanzó que el nuevo sistema de gestión de citas de Atención Primaria se implantará como prueba piloto en dos centros de salud de cada área sanitaria durante las próximas semanas.

Reclaman una unidad de Grandes Quemados para Vigo

Por otra parte, SOS Sanidade Pública ha reclamado la creación de una unidad de Grandes Quemados en Vigo que dé servicio a todo el sur de Galicia, después de que el nuevo concierto con Ribera Povisa eliminase esta prestación en la ciudad.

La plataforma critica que la alternativa planteada por el Sergas, destinada únicamente a pacientes menos graves, obliga a trasladar los casos más complejos a A Coruña y aumenta las desigualdades territoriales en el acceso a la atención especializada.