La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, con tres peregrinos. Xunta de Galicia

El Camino Portugués da Costa supera por primera vez los 100.000 peregrinos y bate récord en 2026

El Camino Portugués de la Costa ha superado por primera vez la barrera de los 100.000 peregrinos en 2026, tras protagonizar el mayor crecimiento entre las rutas jacobeas durante los diez primeros meses del año.

Según los datos de la Oficina del Peregrino, un total de 100.209 personas han recogido ya la Compostela tras realizar esta ruta, superando ampliamente los 89.503 peregrinos contabilizados durante todo 2025.

La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, celebró este jueves el dato y destacó especialmente el impacto que el paso de los caminantes tiene sobre la ciudad. "Es una cifra estratosférica", señaló, al tiempo que apuntó que el número real de peregrinos sería todavía mayor, ya que no todos recogen la acreditación al finalizar el Camino.

"Las estadísticas dan una idea de la importancia que tiene el paso de los peregrinos por Vigo y la riqueza que supone para nuestra ciudad", añadió Ortiz.

Septiembre bate el récord histórico

El crecimiento de la ruta ha dejado además nuevos máximos mensuales. Septiembre de 2026 fue el mes con mayor afluencia de toda la serie histórica, con 20.281 peregrinos.

Le sigue mayo de este año, con 18.455 caminantes, mientras que los siguientes mejores registros corresponden a septiembre de 2025, con 16.071, y mayo de ese mismo año, con 15.225.

Vigo, entre los principales puntos de salida

Vigo ocupa además un lugar destacado como inicio del Camino Portugués de la Costa. Un total de 24.787 peregrinos comenzaron este año su ruta desde la ciudad olívica, solo por detrás de Oporto por la Costa, con 26.044.

Oporto por Tui aparece en tercer lugar, con 22.196 salidas, seguido de Baiona (11.201), A Guarda (3.444) y Viana do Castelo (2.794).

En cuanto a la procedencia, los españoles son el grupo más numeroso, con 18.301 peregrinos, seguidos de estadounidenses (12.095), italianos (10.655), alemanes (9.074), polacos (5.234), portugueses (4.273), británicos (3.453), canadienses (2.650) y ucranianos (2.424).

Entre los peregrinos españoles destacan los procedentes de Madrid, con 4.074, seguidos de Andalucía (3.464), Comunidad Valenciana (2.050), Castilla-La Mancha (1.659) y Cataluña (1.629).