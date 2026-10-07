Roban 1.500 litros de combustible en las obras de la autovía Tui-A Guarda (Pontevedra)

El precio de la gasolina y el diésel está por las nubes, convirtiéndose casi en un producto de lujo. Así se convierten en objetivo de malhechores, como ha sucedido en la autovía AG-52 entre Tui y A Guarda (Pontevedra).

La Guardia Civil ha abierto una investigación por el robo de 1.500 litros de combustible de varias máquinas que trabajan en las obras de la autovía que conecta ambas localidades fronterizas.

Según han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press, los hechos sucedieron en dos noches diferentes en la zona de Pexegueiro; en concreto, en el tramo que va desde el enlace de Areas hasta la PO-350.

Ahora, la investigación trata de esclarecer cómo se sustrajo el combustible y cómo fue trasladado, así como identificar a los presuntos autores.