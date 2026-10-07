El PP de Vigo denuncia que el Concello pierde 3,5 millones para bonificar el bus: "No solicitaron la ayuda". PP de Vigo

El PP de Vigo denuncia que el Concello pierde 3,5 millones para bonificar el bus: "No solicitaron la ayuda"

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha denunciado este miércoles que el Concello no recibirá 3,5 millones de euros en ayudas estatales para financiar los descuentos del transporte urbano después de, según sostiene, no presentar la solicitud a pesar de haber aprobado concurrir a la convocatoria.

"Son 3,5 millones que ya no recibiremos del Ministerio de Transportes porque incomprensiblemente no se solicitó esta ayuda", ha afirmado Sánchez sobre una subvención que estaba destinada a sufragar la gratuidad para menores de 15 años, el descuento del 50% para jóvenes y del 20% para el resto de usuarios de la Pass Vigo.

El PP asegura que Vigo no figura ni entre las solicitudes admitidas ni entre las rechazadas y que el Ministerio confirmó que el Concello no concurrió a la convocatoria. Por ello, reclama la comparecencia del concejal de Fomento, Servicios y Deportes, Javier Pardo, para que explique lo sucedido.

"¿Por qué si la Xunta de Goberno Local acordó presentarse a esta convocatoria y encomendar la solicitud de la misma al concelleiro responsable del área, Javier Pardo, finalmente no se llevó a cabo?", se ha preguntado.

Los populares advierten además de que podría estar en riesgo la ayuda de 1,9 millones concedida en 2025 por el incumplimiento de los requisitos vinculados a las Zonas de Bajas Emisiones por lo que el Ministerio "está preguntando ahora para exigir la devolución del dinero".

"Son más de 5 los millones que este gobierno nos va a quitar de nuestros petos. Así no para de subir las tasas e impuestos año tras año para hacer frente a los agujeros que va dejando", ha manifestado la líder del PP local.

Sánchez también relacionó este asunto con la reciente suspensión de la licitación del nuevo contrato de transporte urbano, valorado en unos 470 millones de euros para diez años, para lo que también ha reclamado explicaciones públicas por parte de Pardo.