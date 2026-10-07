Una asociación de Vigo que ayuda a más de 1.000 personas pide más apoyo: "Tenemos lista de espera"

La Asociación Unida Solidaria lleva más de una década atendiendo las necesidades de más de 1.000 personas en situación de vulnerabilidad en Vigo. Desayunos, reparto de alimentos, ropero o mercadillo solidario son algunas de las iniciativas que sus voluntarios mantienen durante todo el año para ayudar a quienes más lo necesitan. Ahora, la entidad reclama mayor visibilidad para poder llegar a más personas y sumar nuevas colaboraciones.

"La idea es siempre buscar quién nos publicite o quién nos patrocine", explica Ana, responsable de la asociación. El objetivo no pasa únicamente por conseguir financiación, sino también por encontrar personas y empresas dispuestas a donar alimentos, juguetes, ropa u otros productos.

Reparto de alimentos

El trabajo de la entidad comienza a primera hora de la mañana, cuando abre sus puertas para ofrecer desayunos. Pan, bocadillos y otros productos procedentes de los excedentes de las panaderías El Trigal y Santagloria Coffee & Bakery forman parte de las entregas. "Vamos todas las noches a recoger los excedentes para poder servirlos en el desayuno", explica Ana.

Otro de los momentos de mayor actividad llega con los repartos de alimentos, que se realizan un sábado al mes. Ese día, la entidad entrega productos básicos a las personas a las que atiende. Las bolsas que entrega la asociación incluyen productos básicos como arroz, aceite, galletas, leche o atún, además de otros alimentos como pan y productos congelados, entre ellos carne y pescado. El reparto se realiza de 09:00 a 12:30 horas, aunque las colas comienzan a formarse antes de las 08:00.

El Banco de Alimentos aporta cada mes entre 1.000 y 2.000 kilos de productos, pero la cantidad resulta insuficiente para cubrir todas las necesidades. "No nos llega para nada", reconoce la responsable. Por ello, Unida Solidaria compra por su cuenta alimentos cuando es necesario y organiza campañas y acciones para conseguir fondos y productos. También cuenta con el apoyo de administraciones, fundaciones y empresas.

Ropa, muebles y un mercadillo solidario

El ropero funciona principalmente gracias a las donaciones. La asociación dispone de un espacio en la entrada donde los vecinos pueden dejar bolsas de ropa y también recibe avisos de particulares que quieren entregar grandes cantidades de prendas, muebles u otros enseres. La asociación cuenta también con una furgoneta con la que recoge donaciones y transporta muebles y otros materiales. "Buscamos muebles, vamos a buscar ropa, vamos a buscar todo lo que sea", explica Ana.

Desde Unida Solidaria destacan la solidaridad de los vigueses y aseguran que las donaciones tienen una rápida rotación. Parte de ellas, además, puede acabar en el mercadillo solidario de la entidad, donde se venden prendas y objetos por uno o dos euros para obtener recursos con los que volver a comprar alimentos y otros productos necesarios. El mercadillo abre todos los miércoles y sábados y permite a cualquier persona contribuir a la causa a través de sus compras.

La entidad organiza además cursos gratuitos de calceta, costura y amigurumi con el objetivo de favorecer la integración en el mundo laboral. Los participantes abonan cinco euros en concepto de inscripción, una cantidad destinada a garantizar su compromiso con la actividad, mientras que la asociación proporciona todo el material necesario: lanas, agujas, telas y otros utensilios.

También se organizan actividades para personas mayores, entre ellas una excursión anual.

Una lista de espera que no deja de crecer

La capacidad de atención de la asociación, sin embargo, es limitada y actualmente no puede incorporar a más personas. "Ahora tenemos lista de espera", explica la responsable.

La necesidad, además, ha cambiado y se ha diversificado. Entre quienes reciben ayuda hay vecinos de Vigo, personas mayores con pensiones reducidas y ciudadanos procedentes de Ucrania, Rusia y distintos países de Latinoamérica.

También existen casos puntuales que requieren una respuesta inmediata y a los que los voluntarios intentan ayudar en la medida de sus posibilidades. "Hace unos días acudió un hombre que vivía en la calle y al que se le había quemado toda la ropa. Entonces le dimos ropa y le dimos desayuno", cuenta Ana.

Una campaña de Navidad para los más pequeños

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, una de las principales prioridades de Unida Solidaria es poner en marcha su campaña navideña, una de las iniciativas más importantes del año. La asociación busca a 200 personas dispuestas a recibir la carta de uno de los niños participantes y comprar el regalo que haya pedido, con un límite de 35 euros.

La iniciativa funciona mediante un sistema de apadrinamiento anónimo. Las personas interesadas se inscriben a través de la página web de la asociación y reciben los deseos de un niño concreto, sin acceder a sus datos personales. Los pequeños pueden pedir juguetes, ropa u otros regalos y la persona que recibe la carta debe comprar un único obsequio.

Los regalos pueden entregarse en diferentes puntos habilitados por la asociación en Galicia, entre ellos Vigo, Ponteareas, Redondela, A Ramallosa, Santiago de Compostela, Ourense y A Coruña. Después, los voluntarios se encargan de recogerlos y preparar su entrega.

Durante la campaña navideña también ponen en marcha una recogida de turrones para poder hacer llegar este producto a las personas a las que atienden. Para ello, aceptan tanto donaciones físicas de turrón como aportaciones económicas.

Con el objetivo de mantener su actividad y poder seguir atendiendo a las personas en situación de vulnerabilidad, Unida Solidaria reclama el apoyo de los vigueses. Donaciones económicas, ropa, alimentos o la participación en alguna de sus campañas son algunas de las formas de colaborar con una entidad que lleva más de diez años intentando cubrir las necesidades de quienes se encuentran en una situación más vulnerable.