La Xunta cifra en más de un 30% la pérdida de agua en Vigo por fugas en canalizaciones

Más de un 30% del agua de Vigo se ha perdido por fugas en canalizaciones. Así lo ha comunicado la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, quien ha reivindicado un uso responsable de este bien básico pero reconociendo que la ciudad no está en un momento de "alerta".

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press tras ser preguntada sobre si la Xunta se plantea tomar una decisión relacionada con la urbe olívica al estar el embalse de Eiras por debajo del 50% de su capacidad.

Ella ha dicho que por ahora la ciudad "no está en un momento de alerta", aunque eso no quiere decir que se pueda desperdiciar el agua, ha matizado. "Pero no tenemos que preocuparnos en exceso por no tener agua en Vigo", ha subrayado.

"Lo dijimos desde el principio de verano y lo seguimos manteniendo ahora en el mes de octubre. Seguiríamos teniendo reservas todo octubre y noviembre aunque no lloviese absolutamente nada", ha reivindicado, apelando a la concienciación de las personas para que eviten regar y ahorren agua.

Además, ha subrayado que la Xunta trabaja para que no haya pérdidas en las canalizaciones, que en algunos ayuntamientos suponen el 70% de desperdicio y en Vigo supera el 30%, ha dicho. "Toda esa agua que se pierde, al final es un problema", ha explicado.

"Desconocimiento absoluto de Rueda"

En respuesta a estas declaraciones, el portavoz del gobierno local, Carlos López Font, ha remitido un comunicado a los medios de comunicación pidiendo al presidente gallego, Alfonso Rueda, el cese de la conselleira por su "desconocimiento absoluto" de la "realidad" de la ciudad.

En sus declaraciones, López Font ha dicho que Vigo cuenta con un plan de fugas "pionero en España" que permite reducir las pérdidas al 6,3%, ha asegurado el concejal socialista. Esto se une, según sus palabras, a las humanizaciones que realiza el Ayuntamiento, en las que renueva la red subterránea de las calles.

"La conselleira vuelve a mentir sobre el agua en la ciudad. Parece que quiere ocultar su incapacidad para gestionar un problema tan grave con calumnias", ha apostillado, insistiendo en pedir una nueva presa aguas arriba de Eiras.