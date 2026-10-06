Vigo reclama a la Xunta usar el agua de la depuradora para limpiar las calles: "Está limpísima"

El Gobierno local de Vigo reitera su demanda a la Xunta de Galicia para poder utilizar el agua de la depuradora de la ciudad para baldear las calles. "El agua de la depuradora de Vigo está limpísima", aseguró el alcalde, Abel Caballero.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Caballero insistió en su voluntad de aprovechar este recurso para la limpieza viaria, "como hacen en otras muchas ciudades de España".

Asimismo, el regidor lamentó la falta de respuesta por parte de la Xunta. "En este momento, el embalse de Eiras está tan solo al 47%, por lo que tenemos que seguir ahorrando. Por eso podemos tener las calles limpias usando el agua que sale de la depuradora", justificó.