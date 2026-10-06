El BNG de Vigo reclama que rebaje el recibo de la basura a los vecinos que reciclan

El Bloque Nacionalista Galego de Vigo (BNG) reclama al Gobierno municipal que ponga fin al "tarifazo de la basura" en Vigo y compense a los vecinos que reciclan.

"Si la ciudad recicla cada vez más, ¿por qué seguimos pagando el tarifazo de la basura después de que el recibo haya subido más de un 30% en los últimos años?", ha cuestionado el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, quien critica que se "castigue" a los vigueses con uno de los recibos más caros de toda España.

Al respecto, Igrexas ha denunciado que el Gobierno municipal está incumpliendo la ordenanza fiscal al no aplicar una bonificación del 65% en la cuota variable a aquellos hogares que utilizan el contenedor marrón, el compostero o el punto limpio. Un descuento que, según la propia normativa, debería aplicarse de forma automática y supondría una rebaja de 19,11 euros para hogares de hasta tres personas y de 23,98 euros para aquellos de cuatro a seis.

Por este motivo, el portavoz nacionalista ha exigido que se aplique esta bonificación y que se amplíe el descuento hasta el 75%. Asimismo, ha propuesto establecer tarifas progresivas "para que deje de pagar lo mismo un hogar de una persona que otros con cuatro" y avanzar hacia un nuevo modelo de gestión que apueste por la reducción en origen, la reutilización, el reciclaje y el compostaje.