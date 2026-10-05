Arrancan las obras de mejora del campo de fútbol de Samil, en Vigo Concello de Vigo

Vigo invertirá un millón de euros en la remodelación del complejo deportivo de Samil

El Concello de Vigo ha adjudicado un nuevo paso en la remodelación de las instalaciones deportivas de Samil. En concreto, se llevará a cabo la renovación integral de los cierres. El gobierno local también trabaja en la licitación de la mejora del campo de fútbol.

Según ha informado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio enviado a los medios de comunicación, la corporación local invertirá 191.000 euros en la "renovación integral" de los cierres del complejo deportivo.

El regidor olívica ha detallado que instalarán nuevas mallas en la zona de las pistas de tenis, nuevas puertas de acceso y un nuevo muro. "Además, ya estamos en la licitación de las obras de mejora del campo de fútbol de Samil", ha añadido.

Esta última actuación tendrá un coste de 800.000 euros para las arcas municipales. Así, el gobierno local renovará el césped artificial, la red de aguas pluviales y el alumbrado de forma íntegra, así como construirá un nuevo muro "contra el río Lagares".

"La verdad es que es una dedicación de aproximadamente un millón de euros a la recuperación de todo el ámbito deportivo: pistas de tenis y campo de fútbol del ámbito de Samil", ha concluido.

El futuro de las instalaciones

Cabe recordar que el Concello de Vigo está en proceso de transformar todo el entorno de la playa de Samil, ampliando el arenal y generando un nuevo paseo. Estas obras cuentan con financiación europea otorgada por el Gobierno de España y el complejo deportivo de Samil se vería afectado.

Ahora bien, como confirmaron fuentes municipales a Treintayseis a principios de septiembre, el gobierno local ha conseguido una prórroga de diez años del Gobierno de España para realizar la obra y recuperar las dunas.