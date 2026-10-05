Vigo construirá un aparcamiento junto al Museo do Mar, en Alcabre

El Concello de Vigo ha adquirido a Zona Franca dos parcelas junto al Museo do Mar para construir un aparcamiento cerca de las playas de Alcabre. La compra de los terrenos ha supuesto una inversión municipal de 80.809 euros.

"Va a constituir un aparcamiento en la playa del Museo do Mar", ha afirmado el alcalde Abel Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación, en que ha recordado que hasta ahora "se hacía el aparcamiento a la brava por allí".

Así, ha defendido la compra de los terrenos ubicados en Camiño Barralleiro, en los que el gobierno local tiene previsto transformarlos y construir un parking "bien preparado". De esta forma, permitirá a los usuarios de la playa de O Cocho, junto al Museo do Mar, tener un "aparcamiento cómodo, natural y gratuito".