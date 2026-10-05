Vecinos de Vigo denuncian la "grave deterioración" de la Alameda a causa de las luces de Navidad

La Asociación Amigas das Árbores ha advertido este lunes de la "grave deterioración" del jardín histórico de la Praza de Compostela. Denuncian años de "usos indebidos, intervenciones de rehabilitación y prácticas de mantenimiento inadecuadas"; en concreto, durante época navideña debido a la instalación de las luces y el Cíes Market.

Según han informado a los medios de comunicación, ha enviado dos cartas al Concello de Vigo para reclamar un Plan Director para "salvar" el jardín histórico ante el riesgo de pérdidas de ejemplares arbóreos a corto plazo. Además, ha remitido un estudio de la Estación Fitopatolóxica do Areeiro, elaborado por solicitud de la misma asociación.

Amigas das Árbores ha asegurado que ninguna de sus denuncias ha obtenido respuesta. "El silencio municipal no detiene la deterioración. Cada ejemplar que se pierde lleva consigo décadas de historia que una nueva plantación no puede devolver", han afirmado.

En esta línea, han destacado pérdidas de diferentes ejemplares históricos del jardín histórico, como una Washingtonia monumental, cinco camelias de más de 70 años o un gran pitósporo centenario. También han indicado que dos castaños "permanecen totalmente secos" y otras especies presentan un estado "extremadamente preocupante".

Según ha defendido la asociación, estas pérdidas coinciden con los años de "ocupación reiterada y prolongada" de la Alameda por el Cíes Market y otras instalaciones. Por ello, han exigido investigar los efectos acumulativos de tránsito de vehículos, la presión sobre las raíces y la contaminación lumínica, acústica y atmosférica.

"Sin atribuir automáticamente cada muerte a una causa concreta, consideramos inaceptable que el Concello continúe autorizando usos intensivos sin esclarecer lo que está sucediendo", han aseverado desde Amigas das Árbores, que también ha urgido al Concello que elabore un Plan Director siguiendo los criterios de la Carta de Florencia sobre la conservación de jardines históricos.

En consecuencia, han pedido que se estudie eliminar el tráfico pesado en las calles inmediatas a la Alameda, así como reorganizar itinerarios y paradas del transporte público. Asimismo, el plan propuesto aborda la exclusión del Cíes Market y otros usos incompatibles para lograr una "protección integral efectiva".