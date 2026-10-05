Un pesquero sufre un problema en el motor al oeste de las Illas Cíes y tiene que ser remolcado

Los servicios de emergencias han remolcado en la madrugada de este lunes al pesquero 'Los Jaimes' tras sufrir un problema en el motor al oeste de las Illas Cíes.

Según ha detallado Salvamento Marítimo a Europa Press, la embarcación solicitó remolque debido a una incidencia en el motor. Al tener conocimiento de la incidencia, el Centro de Coordinación de Salvamento en Vigo movilizó a la Salvamar Pollux, que remolcó al pesquero hasta la localidad coruñesa de Ribeira.

Por otro lado, los profesionales de Salvamento han remolcado un tronco de unos 20 metros que fue localizado a cinco millas al oeste del municipio pontevedrés de A Guarda. En este caso, la Salvamar Mirach fue quien lo localizó y remolcó al puerto de Vigo.