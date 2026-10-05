Los colegios concertados de Vigo, llamados a la huelga este martes: así afectará a las clases

Los trabajadores de los colegios concertados de Vigo están llamados este martes, 6 de octubre, a una nueva jornada de huelga para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y salariales. El paro afectará a los centros de toda Galicia, aunque los colegios permanecerán abiertos al haberse establecido servicios mínimos.

La convocatoria está respaldada por los sindicatos CC.OO., FSIE, UGT, FeUSO, SNEP y CIG y supone una nueva jornada de movilización de los trabajadores del sector en el inicio de este curso tras la huelga parcial del primer día de clase el 9 de septiembre.

Los centros deberán permanecer abiertos y garantizar los servicios mínimos establecidos para la jornada, aunque la actividad lectiva habitual podrá verse alterada en función del seguimiento que tenga el paro entre el profesorado de cada colegio.

Entre los servicios mínimos se contempla la presencia de un miembro del equipo directivo y de personal subalterno, además de un porcentaje del personal docente y complementario.

Las reivindicaciones

Los sindicatos convocantes reclaman avances en las condiciones laborales del personal de la enseñanza concertada y denuncian la falta de progresos en las negociaciones con la Xunta.

Entre sus principales demandas se encuentran la reducción de la carga lectiva del profesorado, mejoras para el personal de administración y servicios y avances en cuestiones salariales y complementos laborales.

La reducción de la jornada lectiva es una de las reivindicaciones que organizaciones como FSIE vienen planteando en los últimos meses, al reclamar condiciones equiparables para el profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos.

La huelga de este martes estará acompañada además por una movilización de los trabajadores de la enseñanza concertada en Santiago de Compostela.