Voluntarios del Banco de Alimentos recogiendo productos de un expositor durante la pasada edición de Conxemar. Banco de Alimentos de Vigo

El Banco de Alimentos de Vigo volverá a reutilizar los excedentes de la Feria Conxemar

La Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo volverá a encargarse este año de recuperar los excedentes de la 27ª Feria Internacional de Productos del Mar Congelados, Conxemar, que arranca este martes, para evitar su desperdicio y destinarlos a personas en situación de vulnerabilidad.

La recogida se llevará a cabo durante la tarde del jueves 8 de octubre, coincidiendo con la última jornada de la feria. Cerca de medio centenar de voluntarios se desplazarán hasta el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) para retirar el pescado y otros alimentos que los expositores decidan donar.

Será el tercer año consecutivo en el que Banco de Alimentos participe en este dispositivo y, según explica la propia Fundación, será la única entidad autorizada para recoger los productos cedidos por los cientos de expositores presentes en Conxemar.

Un dispositivo para mantener la cadena de conservación

La Fundación desplegará un operativo logístico específico para garantizar la correcta conservación de los alimentos desde su recogida hasta su posterior distribución entre las personas atendidas por la entidad.

"Nuestra Fundación desplegará un amplio dispositivo logístico para garantizar la conservación de cada alimento en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad a las que atiende", señala Banco de Alimentos.

En la edición de 2025, esta iniciativa permitió recuperar alrededor de 3.500 kilos de alimentos procedentes de la feria. La Fundación ha agradecido nuevamente a la organización de Conxemar su colaboración y las facilidades para desarrollar esta recogida.