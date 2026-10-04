La Xunta recibe siete ofertas para construir 80 alojamientos en el barrio vigués de Navia

La Xunta ha recibido siete ofertas para las obras de construcción de los 80 alojamientos compartidos en San Paio de Navia, en Vigo. Los trabajos fueron licitados por un presupuesto de 9,6 millones de euros.

Según explica el propio organismo autonómico en un comunicado, se trata de una alternativa residencial que busca facilitar las necesidades de emancipación de los jóvenes en su incorporación al mercado laboral. De este modo, el inmueble se destinará a alojamiento temporal en alquiler para personas menores de 36 años que ya cuentan con un contrato laboral o de investigación y que buscan un alojamiento temporal.

El edificio tendrá planta baja y cuatro plantas, con 20 alojamientos en cada una de ellas (cuatro de ellos adaptados). Además, contará con servicios como un espacio dedicado al trabajo y al coworking, con acceso tanto para residentes como para personas ajenas al inmueble; una zona de lavandería en cada una de las plantas, o 92 plazas de aparcamiento para bicicletas.