La playa de Samil a 4 de octubre de 2026 Treintayseis

Domingo de playa en Vigo: casi 30 grados para dar la bienvenida a octubre

El primer fin de semana del mes de octubre ha llegado con fuerza a la ciudad de Vigo. Tras las intensas lluvias y ráfagas de viento experimentadas a principios de esta semana, el sol ha vuelto a brillar el fin de semana.

Asimismo, el ascenso de las temperaturas se deja notar en los diferentes arenales de la ciudad que, pese a la llegada del otoño, continúan atrayendo a bañistas que aprovechan los que posiblemente sean los últimos días de calor del año.

Así, durante la jornada de este domingo se esperan cielos despejados y temperaturas inusualmente elevadas para esta época del año, que podrían alcanzar los 29 grados.

Con todo, la tregua climática no dudará mucho y se espera que las precipitaciones regresen a Vigo durante la madrugada del próximo lunes.