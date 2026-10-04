Caballero insta a Sánchez a valorar elecciones si no puede afrontar el problema de la vivienda

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha manifestado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe "valorar si es posible afrontar el problema de la vivienda" en la situación actual "o requiere de elecciones".

Así lo ha expuesto en una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que asegura que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no piensa en lo que le interesa al país". También le ha acusado de no haber promovido vivienda pública durante su mandato.

"Pedro Sánchez lo que quiere es afrontar el problema de la vivienda, de los alquileres, porque es una cuestión central". "Presentó los dos decretos, fueron tumbados y él tiene que valorar la situación", ha sentenciado al ser preguntado si debería adelantar las elecciones.

Al respecto, no se ha pronunciado si debería hacerlo, pero sí ha insistido en que el partido estaría "preparado" en caso de optar por esta decisión. En todo caso, se ha mostrado convencido de que, no de celebrarse de forma inmediata, no coincidirán comicios generales y municipales.

Apoyo a Sánchez

"Apoyaré lo que haga", ha dicho al mostrar su respaldo a Sánchez en caso de que decida no adelantar las elecciones, algo que, a su juicio, estaría "justificado por la importancia de la vivienda" si no se ve posibilidad de resolverlo.

Convencido de que Sánchez pensará en "lo que más le conviene al país", ha aseverado que no es el caso del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha reprochado no haber hecho nada por la vivienda en sus años de mandato en Galicia. "El problema de la vivienda no le va ni le viene, está en su candidatura personal", ha sentenciado.

Al margen de "posibles alianzas" de Sánchez de cara a evitar el adelanto electoral, Abel Caballero ha considerado necesario "exigir responsabilidades" a los partidos que no apoyaron el decreto de la vivienda.

Mejorar resultados en Vigo

Con un PSOE y PSdeG "preparado" y con un líder, José Ramón Gómez Besteiro, sobre el que no se ha querido pronunciar como candidato a la Xunta, "tenemos que hacer primarias", ha aseverado, el alcalde de Vigo ha insistido en su voluntad de continuar. En su caso, se ha mostrado convencido de que mejorarán los resultados.

Cuestionado por el motivo por el que Vigo no ha solicitado ser declarado mercado tensionado, ha aludido a su propia "solución", que prevé poner en marcha en un plazo "inmediato". Entre otras cuestiones, ha citado ayudas para rehabilitar viviendas a propietarios de las mismas, con intermediación del consistorio.

Del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha indicado que no va a ser capaz de construir las viviendas prometidas en el plazo de 2028. "Al ritmo al que van necesitaremos una eternidad", ha indicado al considerar que el PPdeG "prioriza" con su política al sector privado.