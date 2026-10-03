Miles de manifestantes toman las calles de Vigo por el derecho a la vivienda: "Non é un piso chulo, é un zulo"

Desde las 19:00 horas de este sábado, más de 12.000 personas han tomado las calles de Vigo en una multitudinaria manifestación por el derecho a una vivienda digna. Lo han hecho bajo el lema "Vivenda: Solucións permanentes xa! Contra a especulación e os seus cómplices".

La movilización partió de Vía Norte para recorrer las calles del centro de Vigo y finalizar en la Porta do Sol. La afluencia fue tal que la plaza se quedó pequeña y parte de los manifestantes tuvo que permanecer en García Barbón. Durante la marcha se escucharon consignas como "Non é un piso chulo, é un puto zulo", "Menos luces e máis vivenda" y "Ministra, rendista, estás na nosa lista".

La movilización se produce un día después de que el Congreso de los Diputados rechazase los dos reales decretos-ley de vivienda impulsados por el Gobierno, que incluían medidas relacionadas con los alquileres, los desahucios y el acceso a la vivienda. La votación tuvo lugar este viernes y dejó sin convalidar ambas normas.

Medidas estructurales

Durante la lectura del manifiesto al finalizar la marcha, la Alianza pola Vivenda ha reclamado "medidas permanentes para hacer frente a la crisis de vivienda".

La organización ha asegurado que se está produciendo un "cambio de paradigma" en materia de vivienda y ha señalado el desahucio de Maricarmen en Madrid como el detonante de las últimas movilizaciones. A su juicio, estas protestas reflejan el "rechazo" de miles de personas a los abusos en materia de vivienda y a la especulación.

La Alianza considera que los decretos aprobados esta semana por el Gobierno central constituyen una "propuesta de mínimos", con numerosas medidas de carácter temporal destinadas a responder a la emergencia habitacional. Aunque considera que son "insuficientes" para solucionar el problema de fondo, defiende que eran necesarias.

Entre sus principales demandas al Gobierno central y a los grupos parlamentarios figuran la aplicación de prórrogas automáticas y contratos de alquiler indefinidos, la congelación de los precios del alquiler y su adaptación a la situación económica de las familias, medidas para frenar los desahucios, la regulación de los contratos de temporada y por habitaciones y la ampliación del parque público de vivienda.

Reclaman a la Xunta 13.000 viviendas sociales más

Asimismo, reclaman a la Xunta que "triplique el objetivo de su Plan de Vivienda hasta alcanzar las 30.000 viviendas sociales en 2030". Para ello, propone incorporar al parque público viviendas ya construidas y recurrir a fórmulas que, según la Alianza, permitan actuar con mayor rapidez que la construcción de nuevas viviendas. En este sentido, critica que la Xunta concentre en Vigo la construcción de 1.900 viviendas en Navia mientras, según sus datos, existen más de 22.000 viviendas vacías en la ciudad.

La Alianza también reclama medidas para limitar los pisos turísticos y pide que "Vigo sea declarada zona de mercado residencial tensionado", lo que permitiría aplicar mecanismos de control de los precios del alquiler.

Por último, solicita un plan con perspectiva de género para combatir el sinhogarismo y el chabolismo, además de medidas contra las prácticas inmobiliarias que, según denuncia, dificultan el acceso de las personas migrantes y racializadas a una vivienda digna.

La Alianza pola Vivenda Vigo está formada por el Sindicato de Inquilinas Vigo, Foro Socioeducativo As Ninguéns, Amnistía Internacional, la Asociación Veciñal de Teis, Verdegaia, Plataforma Galega Vivenda Xa!, CIG, Ecoloxistas en Acción, CGT, EMAÚS Fundación Social, OVNI, Espazo Aberto Antimilitar, MODEPEN, Árbore, Ecoloxistas Galiza Atlántica e Verde y Oxfam-Intermon Vigo.