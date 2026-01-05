Detenido en O Porriño (Pontevedra) tras apuñalar a su pareja, que pemanece en la UCI

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 50 años, vecino de O Porriño (Pontevedra), como presunto autor de un delito de violencia de género, después de que, supuestamente, agrediese a su pareja con un arma blanca, causándole heridas de gravedad.

La mujer, según recoge Europa Press, tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, donde permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según han informado fuentes de la Comandancia de Pontevedra, los hechos se produjeron el pasado 31 de diciembre, cuando la propia víctima, gravemente herida, acudió a las dependencias de la Guardia Civil para pedir auxilio. Desde allí fue evacuada de urgencia al hospital.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, los agentes activaron de inmediato un dispositivo de vigilancia y control sobre el domicilio del sospechoso, lugar en el que se habrían producido los hechos. Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial para la entrada y registro, los efectivos accedieron a la vivienda.

Durante la intervención, los agentes procedieron a la detención del presunto agresor y localizaron el cuchillo y otros efectos que, al parecer, habrían sido utilizados en la agresión. El detenido, que cuenta con antecedentes policiales por hechos similares, fue puesto a disposición judicial y el juzgado decretó su ingreso en prisión provisional.