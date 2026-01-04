Vigo estará este domingo bajo las nubes pero sin amenaza de lluvia

El domingo ha amanecido en Vigo con cielos nublados, que se mantendrán así a lo largo del día de hoy. No habrá, en principio, probabilidad de lluvia, así que los vigueses podrán cerrar el primer fin de semana del año disfrutando al aire libre.

El viento soplará de forma débil procedente del nordés y las temperaturas tendrán unas mínimas bajas, de en torno a 5 grados, y máximas que podrán alcanzar los 13 grados. De todas formas, la tónica general durante el día rondará los 11 grados, antes de la bajada de las temperaturas hacia la noche.

Además, MeteoGalicia mantiene activo en la costa un aviso amarillo por mar de viento desde las 18:00 horas y hasta la medianoche debido a vientos del nordés de fuerza 7.

El lunes volverá la lluvia, primero de forma más ocasional al mediodía y con más presencia hacia la tarde. Este será un día frío, con los termómetros bajando hasta los 3 grados de mínima y quedando en unos 11 grados de máxima.