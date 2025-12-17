El Puerto de Vigo estrena un nuevo sistema de carga de semirremolques: "Una auténtica revolución"

Presentación del nuevo sistema de carga de semirremolques del Puerto de Vigo Puerto de Vigo

El Puerto de Vigo ha dado un paso "decisivo" hacia el transporte del futuro. La Autoridad Portuaria ha presentado este miércoles un nuevo sistema de carga de semirremolques para los innovadores vagones VTG tipo pocket P4000.

Según la entidad olívica, este sistema está diseñado específicamente para operar en la red ferroviaria de la Península Ibérica, por lo que permitirá la puesta en marcha de la Autopista Ferroportuaria al conectar de forma eficiente el tráfico marítimo con el terrestre.

Además, a diferencia de los trenes convencionales, estos vagones permiten cargar la gabarra completa del camión, eliminando vehículos pesados de las carreteras y su huella de carbono.

Así lo ha trasladado el máximo responsable portuario, Carlos Botana, que ha estado acompañado del CEO del Grupo Davila, José Manuel Raimúndez, y el director de Transglobal, Carlos Gago, durante la demostración de la capacidad técnica de los nuevos equipos.

"Estamos ante una auténtica revolución para el Puerto de Vigo. Con estos equipos y este sistema tan moderno, el puerto entra en una nueva dimensión, situándose al nivel de grandes nodos logísticos como Algeciras, Valencia o Barcelona", ha señalado Botana.

A pesar de que el volumen de tráfico actual sea distinto a estos grandes puertos, el presidente de la APV considera que Vigo ya compite en eficiencia y tecnología de vanguardia. "Contar con gente formada y con estos equipos nos dará una visión muy positiva del puerto que queremos para el futuro", ha afirmado.

Próximos pasos

El Puerto de Vigo ha señalado, además, que la puesta en marcha definitiva de la Autopista Ferroportuaria requiere de un proceso técnico riguroso. Por eso, actualmente, se están realizando las pruebas de gálibos mediante trenes equipados con cámaras para monitorizar la infraestructura ferroviaria y asegurar que todos los túneles y pasos son aptos para el transporte de estos semirremolques.

La institución estima que, tras un periodo de organización y adecuación de las infraestructuras, la autopista ferroportuaria esté plenamente operativa en un plazo aproximado de un año.