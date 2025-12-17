Dos acusados de extorsionar en Vigo a un hombre que confundieron con otro se declaran inocentes Europa Press

El Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo ha celebrado este miércoles el juicio contra dos hombres, Alejandro F.S. y Hamza K., acusados de un delito de extorsión y otro de coacciones, quienes se declararon inocentes y aseguraron que los hechos denunciados son falsos.

La Fiscalía solicita para cada uno un año de prisión, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante dos años, además de una multa de 900 euros y una indemnización de 500 euros al perjudicado.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan al 24 de enero de 2024, cuando los dos hombres habrían abordado a la víctima a la salida de su domicilio, la habrían retenido y acusado de apropiarse de dos kilos de cocaína.

Presuntamente, lo trasladaron a la terraza de una cafetería, donde lo obligaron a esperar a un tercer implicado y le mostraron un contrato de compraventa de su vehículo, advirtiéndole de que tendría que firmarlo como forma de pago. Finalmente, al llegar el segundo acusado, se acercó al retenido y dijo "éste no es", "no es al que buscamos, vámonos", y los hombres se fueron del lugar.

"Todo es mentira"

Durante la vista, los acusados negaron cualquier amenaza o intento de extorsión y sostuvieron que el encuentro fue casual. Alejandro F.S. reconoció que conocía a la víctima "desde pequeños" y que sólo le recordó que le debía dinero. Al ser cuestionado por la denuncia interpuesta, se ha limitado a afirmar que "todo es mentira", y ha explicado que el perjudicado está "en tratamiento psicológico" y toma medicación que "le hace perder la noción de las cosas".

Por su parte, Hamza ha explicado que estuvo en la terraza de un bar, donde había quedado con el otro acusado y que se limitó a avisarle para irse ambos a entrenar. En el juicio ha señalado que no conoce de nada al denunciante.

La expareja de la víctima declaró como testigo y relató que no les permitieron marcharse hasta que acudió otra persona a reconocer a su novio, generándole una situación de miedo.

"Cuando le dije que ya nos podíamos ir a casa, los dos chicos dijeron que no nos podíamos ir, que teníamos que esperar a que viniera otra persona para ver si nos reconocía. Yo levanté la voz, pero mi novio me dijo que me callara y me sentara, y yo me cagué", ha relatado, y ha afirmado que "supuestamente mi novio les había robado un paquete de cocaína, pero él decía que no, y yo sé que no andaba con esas cosas".

Poco después, ha narrado, apareció otro chico en un coche, el acusado Hamza, según explicó en el juicio, y tras observar a su novio afirmó que no era la persona a la que buscaban y los dejaron marchar.

El juicio quedó suspendido al no comparecer el denunciante, principal testigo de los hechos, y se reanudará el próximo 14 de enero.