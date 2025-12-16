El BNG denuncia un aumento en Vigo de las subvenciones municipales a la Iglesia Católica

El BNG de Vigo ha denunciado que el Gobierno local de Abel Caballero continúa incrementando las subvenciones públicas destinadas a la Iglesia Católica.

Según los nacionalistas, la Diócesis Tui-Vigo ha recibido o tiene comprometidos este año 640.000 euros del Concello de Vigo, a través de cinco convenios para financiar actos de carácter religioso, como procesiones y actividades de Semana Santa, así como actuaciones sobre patrimonio propiedad de la Iglesia.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha exigido que el Concello deje de destinar recursos públicos a financiar una confesión religiosa, al considerar que esta práctica es "contraria a un marco aconfesional y a la necesaria separación entre Iglesia e instituciones públicas en una democracia plena".

Así, ha advertido de que el Gobierno local prevé seguir destinando fondos a este fin en los presupuestos de 2026, donde figuran partidas por valor de 288.000 euros.

Igrexas también ha subrayado que las subvenciones a la Iglesia Católica en 2025 equivalen a la mitad de las ayudas sociales municipales y suponen casi el 60% del Plan Municipal de Empleo, una proporción que calificó de "propia de etapas predemocráticas".

El BNG ha reclamado el fin de esta política, ha denunciado la "opacidad" del Concello respecto a estas ayudas, que cifra en 1,5 millones de euros en el último lustro, y ha cuestionado otros beneficios como la exención del IBI en propiedades no destinadas al culto, que considera un "trato de favor injusto e incomprensible".