La Navidad de Vigo, de nuevo en funcionamiento: se desactiva la alerta naranja

Mensaje del Concello de Vigo de precaución ante la alerta naranja. P.P.F.

Fin de la alerta naranja en Vigo. El 112 ha dado por terminado los fenómenos meterológicos adversos en tierra por vientos para Galicia y, por tanto, el Concello ha informado que se "quedan sin efecto" las medidas adoptadas este martes.

Praza do Rei se vió obligado a suspender la actividad municipal al aire libre debido a la activación de una alerta naranja por viento y oleaje en toda la provincia de Pontevedra.

El ente local recomendó "extremar las precauciones", especialmente en zonas donde haya árboles y motivos ornamentales. También decretó el cierre de los parques de O Castro, A Riouxa, Praza de Compostela y A Guía.

Por esta razón, ni la noria de Navidad ni el Cíes Market pudieron abrir a las 17:00 horas este martes, como es habitual. Los feriantes han tenido que esperar a que cambiará el nivel de alerta.

Ahora bien, se mantiene la alerta amarilla por olas hasta las 9:00 horas de este miércoles 10 de diciembre. Las olas podrían alcanzar los cinco metros de altura.