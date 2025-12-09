Caballero acusa de "paralizar obras" a la Xunta, que le pide que "deje de engañar" y "haga sus deberes"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha acusado este martes a la Xunta de Galicia de "paralizar obras". La delegada de la Xunta en la ciudad olívica, Ana Ortiz, no ha tardado en responder y ha pedido al regidor que "deje de engañar" y "haga sus deberes".

Así lo ha señalado en un audio enviado a los medios de comunicación tras las palabras del regidor, que acusa al gobierno gallego de paralizar, a través de Patrimonio Cultural, "un número importantísimo de obras" en la ciudad.

En concreto, Caballero se ha referido ahora a la reforma de los accesos a la capilla de A Guía. Según ha dicho, "están parados desde mayo" por Patrimonio. Cabe recordar que ese acceso lleva más de tres años cerrado.

El alcalde también ha hablado de las rampas mecánicas de la Gran Vía, "paralizadas desde agosto", o de la reforma de la Plaza del Rey y de Elduayen.

Ortiz: "No existe nada pendiente del túnel de Elduayen"

Ante esta situación, Ortiz ha asegurado que Patrimonio ya ha respondido el mes pasado sobre el proyecto de A Guía. También ha afirmado que "no existe nada pendiente del túnel de Elduayen", ya que la respuesta fue enviada en verano por parte de la Xunta.

"Que no pase ni un solo día en el que el alcalde miente a sabiendas", ha lamentado Ortiz, pidiéndole a Caballero que "haga sus deberes" porque "tiene todo parado desde hace años", apuntando, entre otras, a las obras en la ETEA, del Ifevi o la señalización del Camino de Santiago en la ciudad.

Sobre las rampas de la Gran Vía, la delegada de la Xunta ha dicho que el Concello envió la documentación en septiembre, por lo que "está en plazo", mientras que el proyecto de la Plaza del Rey fue enviado hace un mes, estando también en plazo. "Deje de engañarnos", ha sentenciado.