El BNG de Vigo exige garantías de continuidad para el personal de Cedro tras su absorción por el Sergas

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha advertido este martes de que el proceso de absorción del Centro Asistencial de Drogodependencia de Vigo (Cedro) por parte del Sergas pone en riesgo el trabajo de 21 personas que forman parte del personal aportado por Eulen.

El portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, ha defendido que esta integración en la red sanitaria pública es un "paso necesario y positivo", pero advierte de que no puede suponer "dejar en el limbo a un personal de larga trayectoria de servicio y con un papel determinante en la atención a las 1.500 personas usuarias de Cedro".

Según Igrexas, la propuesta que el gobierno local llevará al Pleno extraordinario de este miércoles prevé únicamente que el Sergas asuma el contrato de gestión externalizada hasta el 28 de febrero de 2027. Después, mientras los empleados municipales serán recolocados en Praza do Rei o absorbidos por el Sergas, las trabajadoras de Eulen no tienen ninguna garantía de continuidad.

Esta situación comprometería, además, la continuidad asistencial por parte de un "equipo multidisciplinar cohesionado y experimentado". También ha denunciado la "opacidad absoluta" que critica el propio personal durante las negociaciones entre el Concello y el Sergas.

Enmienda del BNG

Con el objetivo de impedir esta situación, los nacionalistas han presentado un voto particular que debe ser debatido y votado por el Pleno. Así, exigirá la continuidad de los empleados del Cedro, incluso a través de la fórmula de contrataciones laborales a extinguir en el caso de internalizarse y pasar a gestión pública directa".