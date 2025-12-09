Abel Caballero: "Seguramente el pasado sábado fue el día que más gente hubo en Vigo"

Un año más, Vigo vuelve a llenarse durante el puente de la Constitución. Los hoteles de la ciudad han rozado el lleno y, según ha asegurado el alcalde Abel Caballero, "seguramente el pasado sábado fue el día que más gente hubo en la historia en Vigo".

Así lo ha afirmado a través de un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que ha informado que el sector hotelero olívico ha superado el 90% de ocupación entre el 5 y el 8 de diciembre. "También hubo niveles de ocupación muy elevados en todo el entorno: Pontevedra, Sanxenxo, Cangas, O Porriño y todo el Gran Vigo", ha añadido.

"Funcionó la Navidad extraordinariamente", ha asegurado el regidor socialista, quien ha afirmado que el volumen de ruido se espació por los diferentes lugares de Navidad de Vigo: desde Vialia hasta Bouzas. "Una muestra extraordinaria de cómo somos capaces de gestionar la Navidad en Vigo", ha aseverado.

"Insisto mucho porque no hay ningún ruido ambiente de música, no hay ningún ruido ambiente de ninguna de las atracciones y llenamos la ciudad", ha recalcado Caballero, que ha afirmado que "el tráfico funcionó extraordinariamente bien".

En consecuencia, el alcalde mantiene que "en la ciudad hay una enorme felicidad": "Es la felicidad de la economía, del empleo, del disfrute, de las niñas y niños y de las familias de Vigo".

Además, ha criticado que el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y el Partido Popular (PP) hayan dado voz a las protestas vecinales contra la Navidad. "Los grandes medios de este país reconocen que Vigo es la gran Navidad de España y el PP y el BNG, en contra, como siempre", ha aseverado.

También ha asegurado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la líder del BNG, Ana Pontón, no se manifiestan a favor de la Navidad porque "no quieren que Vigo triunfe".