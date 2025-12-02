Los vecinos del centro de Vigo anuncian acciones legales contra la "el caos" de la Navidad

La Asociación de Vecinos Zona Centro de Vigo ha anunciado que va a iniciar acciones judiciales para detener el "caos circulatorio, problemas de movilidad, de seguridad, suciedad y de contaminación acústica y lumínica en el corazón de la ciudad" en Navidad desde 2019.

Según señalan en un comunicado, "durante más de dos meses, más de tres si se incluyen montaje y desmontaje", los vecinos sufren "graves dificultades" para hacer vida normal, con "pérdidas económicas en sus negocios" y "una degradación constante de la ciudad".

Además, vuelven a poner el foco sobre la Alameda, "el jardín más antiguo y emblemático de la ciudad" y "uno de los puntos más críticos" que se "deteriora año tras año" por la instalación del mercadillo "por parte de una empresa con sede en Madrid".

La Asociación denuncia también que "las sentencias se ignoran", en referencia a la condena al Concello por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, y "se siguen autorizando actividades ilegales en una Zona Acústicamente Saturada". "Informes periciales acreditan niveles de ruido de 81 decibelios en fachada y 46 dentro de los dormitorios, muy por encima de lo permitido", añaden.

Por esto, han puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos para financiar el proceso legal con un objetivo mínimo de 25.000 euros que estarán destinados a pruebas periciales y estudios técnicos (10.000 euros), honorarios de abogados y costas judiciales (15.000 euros) y "varios miles más" en gastos legales y administrativos.

Además, se puede colaborar a través de un bizum al 08013 o una transferencia bancaria a la cuenta ES66 2080 5000 6030 4041 2412 con el concepto "Fondo Legal Vecinos".