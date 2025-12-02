El BNG pide congelar los sueldos de los cargos electos: "En el Concello de Vigo van demasiado lejos"

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha pedido este martes la congelación de los salarios de los cargos electos en el Concello de Vigo ante la subida del 4% prevista por el gobierno local para 2026. Los nacionalistas consideran que "no hay justificación" para aumentar las retribuciones del alcalde y sus concelleiros, que calificaron de "ya elevadísimas".

El BNG ha afirmado que, de confirmarse esta subida recogida en los presupuestos de 2026, los cargos electos con dedicación exclusiva recibirán más de 70.000 euros brutos anuales mientras que el alcalde Abel Caballero superaría los 80.000 euros. El portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, ha asegurado que estas cifras "superan ampliamente" las previstas para las máximas categorías del personal municipal.

Además, Igrexas considera esta subida "inoportuna e injusta" en un contexto de "dificultades económicas para las clases populares y trabajadoras", por el alza de los precios y la pérdida de poder adquisitivo. Al respecto, ha destacado que los salarios de los miembros del gobierno local son tres veces más altos que el sueldo medio en Vigo, de 22.000 euros al año.

"Caballero pretende que las viguesas y los vigueses paguen más al tiempo que los miembros de la corporación, con algún tipo de dedicación cobren aún más", ha afeado el líder nacionalista, recordando el aumento de impuestos del 4% aprobado por el Concello para 2026.

Ahora bien, Igrexas ha puntualizado que esta crítica "no busca alimentar el discurso de la antipolítica" y ha defendido que desempeñar el servicio público como concelleiro debe tener "condiciones económicas dignas". "Pero creemos que los salarios fijados en el Concello de Vigo van demasiado lejos", ha aseverado.

"La política no es una profesión ni un modo de vida. Es un espacio de participación democrática y eso es incompatible con privilegios económicos", ha recalcado Igrexas, que ha denunciado también que en el gabinete de Alcaldía haya "persoas con ligazóns familiares directas co Goberno" con salarios "entre 35.000 y 50.000 euros, muy por encima del personal funcionario".

Concello de Vigo

Ante estas declaraciones y las informaciones en medios de comunicación, el Concello de Vigo ha aclarado que la subida de las retribuciones de los miembros de la corporación local es la misma que la del resto de empleados públicos del Estado. Así, han explicado que la cifra publicada y recogida en los presupuestos municipales es "una previsión del incremento desde la toma de posesión" hasta final de 2026.