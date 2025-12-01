El BNG exige al Gobierno de España la retirada "inmediata" de la cruz franquista de O Castro, en Vigo

Xabier P. Igrexas y Néstor Rego junto al resto de la formación nacionalista frente a la cruz de O Castro BNG de Vigo

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha exigido en Vigo la retirada inmediata de la cruz de O Castro. Con la presencia del diputado nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, han exigido al Gobierno de España la inclusión de este monumento en el catálogo de vestigios franquistas que deben ser retirados en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Durante la acción simbólica realizada por el BNG este lunes, el diputado ha estado acompañado del portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, y los diputados del Parlamento gallego, Carmela González y Brais Ruanova, así como otros cargos orgánicos y militantes de la formación.

Rego ha recordado que el Ejecutivo estatal ha aprobado este mes de noviembre un Real Decreto con el objetivo de elaborar y publicar un catálogo oficial de vestigios franquistas que deben ser retirados. El Ministerio de Memoria Democrática cuantificó más de 4.000 monumentos de exaltación franquista en todo el territorio.

En esta línea, el diputado nacionalista considera "imprescindible e inapelable" la inclusión de la Cruz de O Castro en este nuevo catálogo estatal. Ha recordado que se trata de "un monumento construido por la dictadura para exaltar el golpe de Estado y la represión franquista". "No cabe discusión: es un vestigio franquista que el Gobierno debe señalar y retirar", ha asegurado.

Por su parte, el portavoz municipal del BNG ha subrayado que el propio Pleno del Concello de Vigo acordó de forma unánime en 2006, con los votos a favor de PP y PSOE, una moción nacionalista en la que se recogía que la cruz es un símbolo franquista, "a pesar de su intento de resignificación de 1981".

"Constituye a día de hoy el mayor símbolo de la dictadura y su mantenimiento ofende a todas las personas demócratas de esta ciudad", ha afirmado Igrexas, que ha recordado que "este monumento en homenaje del fascismo" se sitúa a "muy pocos metros de los mismos muros de O Castro en los que desde 1936 a 1942 fueron asesinadas por el franquismo 136 personas".

El portavoz municipal también ha mencionado la sentencia judicial de 2014 que reconoce el carácter franquista de la cruz y mandataba su retirada. Por ello, ha afeado al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que decidiese recurrir ese fallo judicial.