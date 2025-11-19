El PP de Vigo exigirá la reprobación del ministro Óscar Puente en el pleno por el retraso de la Salida Sur

El PP de Vigo exigirá la reprobación del ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, en el pleno municipal del próximo lunes, 24 de noviembre, por el nuevo "retraso" del AVE a Oporto.

Tras conocerse la modificación del estudio informativo de la Salida Sur, que previsiblemente no esté listo hasta otoño de 2026, la presidenta de los populares, Luisa Sánchez, ha asegurado que Puente ha "ninguneado" a Vigo, al igual que Caballero, "al dar luz verde a un nuevo patadón hacia delante de la Salida Sur".

"Otro contratiempo más para una infraestructura que no deja de dilatarse en el tiempo", ha denunciado, y ha recordado que el PP local ya aseguró "en octubre que el estudio informativo del tramo entre O Porriño y la frontera tampoco estaría listo hasta finales de 2027, como mínimo".

Unos "constantes aplazamientos" de una infraestructura "vital" para la ciudad, que "confirman el desprecio del Gobierno central a la ciudad y el nulo peso político de Caballero".

"¿Quiénes son aquí los que están en contra de Vigo? ¿Quiénes son los antivigo?", se ha preguntado la presidenta del PP de Vigo, haciendo referencia a una acusación vertida por el regidor.

"El AVE entre Vigo y Portugal no estará ni en 2030 ni en 2032 ni tampoco, visto lo visto, en 2034. Que Caballero no le eche la culpa al gobierno de Portugal y dirija la mirada hacia su buen amigo Puente", ha sentenciado.