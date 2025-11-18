Ofrecido por:
El BNG acusa a Concello de Vigo y Xunta convertir en una "telenovela cutre" la polémica sobre Eiras
El portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, pide que "prevalezca el interés público" y ha anunciado que reclamará una auditoría integral de las instalaciones
El BNG de Vigo ha definido la disputa entre Concello y Xunta por la reparación de la presa de Eiras de "esperpento" y "telenovela cutre", y ha pedido que "prevalezca el interés público" para alcanzar un acuerdo inmediato, además de anunciar que reclamará una auditoría integral de las instalaciones.
El portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, ha advertido que el agua potable "es algo demasiado importante como para ser incluido en la disputa permanente entre PP y PSOE" y ha asegurado que la polémica abierta entre ambas administraciones "parece guionizada por Groucho Marx", ya que tanto Xunta como Concello están jugando "irresponsablemente con absolutamente todo para alimentar un conflicto que tiene más de partidista que de institucional".
Por esto, Igrexas ha solicitado que "se abra paso a la responsabilidad, prevalezca el interés público por encima de las estrategias partidistas y Xunta y Concello lleguen a los acuerdos necesarios para sustituir cuanto antes las dos válvulas afectadas".
Además, ha anunciado que, ante la alarma generada y las dudas difundidas sobre el estado del embalse, reclamarán a Augas de Galicia y al Concello de Vigo una auditoría integral de las instalaciones de Eiras para dar con un diagnóstico completo y riguroso y garantizar un correcto mantenimiento y operatividad.
"Ya basta de sobreactuaciones. Vigo merece que ambas administraciones entiendan de una vez que deben trabajar para la vecindad, no para sus partidos", ha concluido.