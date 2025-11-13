La Xunta insiste: Vigo no informó de anomalías pese a ser responsable de operar las válvulas de Eiras

Continúa el cruce de acusaciones entre Xunta de Galicia y Concello de Vigo. El gobierno gallego ha insistido este jueves en que ni Praza do Rei ni la concesionaria Aqualia informaron a Augas de Galicia de ninguna anomalía en las válvulas del embalse de Eiras entre 2023 y 2025.

Augas de Galicia ha recordado en un informe, recogido por Europa Press, que la presa de Eiras es de titularidad autonómica y que en 2019 se licitó un contrato para su explotación y mantenimiento. Pero el Concello de Vigo y Aqualia recurrieron dicha licitación e iniciaron un proceso en los tribunales para oponerse, alegando que esa gestión debía ser municipal.

El contrato no pudo ejecutarse de forma inmediata y tuvo que ser temporalmente suspendido, al impedirse el acceso de la empresa a las instalaciones. A finales de 2020 y a finales de 2021, los técnicos de la firma contratada por Augas de Galicia intentaron acceder a todas las instalaciones para llevar a cabo los trabajos encomendados, pero, ha explicado el ente autonómico, se les impidió el acceso a la presa.

En verano de 2022, Augas de Galicia acordó el inicio del contrato y en septiembre de ese año se llevó a cabo una reunión entre la contratista del organismo dependiente de la Xunta y la empresa concesionaria Aqualia. En el acta de dicho encuentro, según se recoge en el informe de Augas, la concesionaria municipal incidía en que seguiría haciendo la operación, conservación y mantenimiento, y reconocía una "interferencia" entre los cometidos de ambas empresas.

A finales de 2023, Augas de Galicia remitió por escrito un requerimiento a Aqualia por su "falta de colaboración y obstaculización del ejercicio de funciones públicas y privación a Augas de Galicia y a su equipo de la plena posesión de un bien de dominio público adscrito a dicha entidad pública, para el cumplimiento de sus fines".

Entrega de llaves en 2023

Finalmente, en enero de 2023 se firmó el acta de entrega por parte del Concello de las llaves de la presa y se acordó, entre otras cuestiones, que las válvulas de abastecimiento y compuertas de la torre de toma serían accionadas por Aqualia, "correspondiendo su mantenimiento y conservación a Augas de Galicia".

En dicha acta también se recoge que "existirá una comunicación fluida, coordinación y mutua colaboración entre ambas empresas, comprometiéndose a compartir cualquier información o documentación relevante con respecto a la seguridad de la presa, de sus instalaciones, o que pudiese afectar al servicio de abastecimiento".

"Esta indicación era necesaria, pues veníamos de un enfrentamiento entre la Administración autonómica y local sobradamente conocido, documentado y patente, impidiendo el funcionamiento normal de los servicios", ha señalado Augas de Galicia, que ha incidido en que la concesionaria municipal es la responsable de manipular diariamente las válvulas y "de informar al servicio de Explotación en caso de detectarse cualquier anomalía".

Sin avisos de anomalías entre 2023 y 2025

Fuentes autonómicas han señalado que no pudo ser hasta este año 2025 cuando se realizó una inspección completa de las instalaciones (tras la última sentencia favorable) y que Aqualia no informó de ninguna anomalía desde la entrega de las llaves en 2023 hasta que, en la primera inspección completa de Augas de Galicia, se observaron las deficiencias en dos de las cuatro válvulas.

Una de ellas se rompió en la primera apertura, "por lo que se presume que Aqualia no realizó ese movimiento semanal de válvulas durante años". "Dicha apertura, a pesar de lo que dictan las normas, ni siquiera pudo ser completa, ya que Aqualia exigió que se restringiera la operación a una apertura parcial. De este hecho quedó constancia en las comunicaciones con Augas de Galicia que fueron necesarias para realizar una revisión general efectuada este año", exponen las mismas fuentes.