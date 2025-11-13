Las personas sin hogar en Vigo, a la "sombra" de las luces de Navidad

Este jueves se han concentrado ante el reloj digital que marca la cuenta atrás para la Navidad en Príncipe miembros del foro socioeducativo Os Ninguéns para reclamar al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que no le "cieguen" las luces que se encienden este sábado y que vea las "sombras" de aquellas personas sin hogar de la ciudad y la insuficiente respuesta de los servicios sociales municipales.

Una concentración que ha llegado tras el fallecimiento de dos personas "sin techo", una de ellas víctima de un homicidio, y para desmentir la frase de Caballero, que "repite sin pudor", de que "en Vigo duerme en la calle el que quiere". Así, Antón Bouzas ha criticado que "no se puede hacer publicidad engañosa de una gestión de las políticas sociales y de justicia social que no están funcionando para nada" y que "tienen carencias muy grandes".

Bouzas ha añadido que hay un centenar de personas "malviviendo" en la calle, en naves abandonadas o en infraviviendas, mientras la oferta de los tres albergues de Vigo, uno de ellos municipal, supone que "a los 10 días les dicen: a la puta calle".

Por su parte, el coordinador de Os Ninguéns, David Prieto, ha señalado que la situación en Vigo es "cada vez peor" con "cada vez más gente durmiendo en la calle", mientras "las instituciones se echan la culpa unas a otras". "Los que pagan el pato son la gente en esa situación de pobreza severa", ha señalado, antes de incidir en que muchas personas están en situación "crítica" y no están en la calle por voluntad propia, como mantiene Caballero.