Denuncian una agresión a un trabajador de seguridad del Centro Comercial Vialia de Vigo

La CIG ha denunciado la agresión a un vigilante de seguridad del Centro Comercial Vialia de Vigo y ha advertido de que lo ocurrido es reflejo de la situación de los trabajadores de la seguridad privada en Galicia.

El sindicato ha advertido de que este trabajo "se está convirtiendo en una profesión de alto riesgo", por la falta de medidas de autoprotección y la elevada precariedad laboral.

Según han relatado, la agresión se produjo este domingo, cuando una persona "en aparente estado de intoxicación o síndrome de abstinencia" atacó a un vigilante, "provocándole lesiones y mordeduras".

"Tanto él como sus compañeros del centro comercial tienen que afrontar todo tipo de incidencias (agresiones, actos vandálicos e incluso asistencia en muertes que se produjeron desde la inauguración del ascensor HALO), que son resueltas gracias a su profesionalidad", han incidido desde la CIG, unas circunstancias que ponen "de relieve las carencias en las condiciones de trabajo del personal de seguridad".

El representante del sindicato en la empresa Prosegur, Benito L. Pazos, ha denunciado que, cuando ocurrió este incidente, solo había un vigilante para toda la galería comercial y otro en el control de las cámaras, a pesar de la gran afluencia de gente, y que la empresa "no entregó aún los chalecos anticorte prometidos", por lo que muchos vigilantes tienen que comprarse su propio equipamiento.

"No es un caso aislado" lo ocurrido en Vialia, denuncian desde la CIG, en referencia a un vigilante en la Catedral de Santiago que fue agredido por un hombre que se negaba a abandonar el templo tras ser acusado de acoso por parte de una mujer; igualmente, señalan otras agresiones en un supermercado de Vigo, en el CHUAC de A Coruña, o el hospital provincial de Pontevedra.

El responsable de Seguridad Privada del sindicato, Pedro Pérez, ha proclamado que estos trabajadores llevan "décadas sometidos a convenios vergonzosos, salarios bajos, y jornadas excesivas, padeciendo una falta absoluta de medios y medidas de protección que garanticen su seguridad laboral".