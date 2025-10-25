El tiempo en Vigo: el sol regresa a la ciudad este domingo antes de la vuelta de las lluvias

El tiempo en Vigo: el sol se cuela en la ciudad este domingo antes de la vuelta de las lluvias Treintayseis

El fin de semana ha amanecido entre nubes en Vigo, con un sábado algo gris y temperaturas suaves. Sin embargo, el sol será protagonista este domingo en la ciudad olívica, dejando un respiro perfecto para disfrutar de una buena dosis de luz y aprovechar la hora del vermut al aire libre.

Según MeteoGalicia, hoy las temperaturas se han movido entre los 10 grados de mínima y los 19 de máxima, en un ambiente marcado por los cielos cubiertos. Mañana domingo, en cambio, se esperan cielos despejados y un ligero ascenso de las temperaturas, que podrían alcanzar los 20 grados en las horas centrales del día.

El buen tiempo no durará mucho. La previsión apunta a que el lunes regresarán las nubes, dejando una alternancia de claros y periodos más cubiertos, mientras que el martes podrían llegar las primeras precipitaciones de la semana. Aun así, las temperaturas se mantendrán en valores normales para esta época del año y sin grandes cambios térmicos.

En lo que respecta a la calidad del aire, MeteoGalicia señala que seguirá siendo favorable en general en los próximos días, sin incidencias destacables.