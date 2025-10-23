Comienza a florecer el bosque de Navidad de Porta do Sol, en Vigo

Vigo está cada vez más cerca de su ansiada Navidad. Los vecinos del centro de la ciudad han podido observar este jueves que el bosque de luces de Porta do Sol ha comenzado a florecer.

Tras el inicio de la instalación del gran árbol de Navidad el pasado 9 de octubre, el espíritu navideño no hace más que crecer en la ciudad olívica. Las tiendas presentan la decoración de Samaín, pero ya están con la mente puesta en la jornada posterior al Día de Todos los Santos.

El árbol de Navidad y su estrella son el gran atractivo de Vigo durante los meses de diciembre y enero. Ahora bien, están bien acompañados por objetos como la caja de regalo de Gran Vía o la bola de Navidad de Príncipe.

También lo estarán en la Porta do Sol, donde el Concello situará otro año más un bosque de luces que ya ha empezado a florecer. En la céntrica plaza viguesa, se colocarán diez árboles de entre ocho y diez metros de altura, dos más que hace un año.

Cabe recordar que el gran árbol de Navidad está casi terminado, a falta de las últimas placas y la estrella que lo coronará. Esta instalación tendrá 45 metros de altura, metro y medio más que en ediciones pasadas.