El PP pide a Caballero que desbloquee la ETEA y el alcalde responde: "No conocen Teis"

El Partido Popular de Vigo ha reclamado este miércoles al alcalde Abel Caballero que desbloquee el desarrollo de la antigua Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA): "Han pasado seis meses y la Xunta sigue esperando", han lamentado. El regidor defiende que el PP local "miente para defender a Rueda".

La presidenta del grupo municipal del PP, Luisa Sánchez, ha visitado esta mañana las instalaciones ubicadas en el barrio de Teis, donde, ha recordado, hace un año y medio que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y Caballero acordaron que el Concello, Zona Franca y gobierno gallego actuarían de forma coordinada en la ETEA.

"Según ese acuerdo, resumido a grandes rasgos, al gobierno municipal le corresponde urbanizar, a Zona Franca construir un aparcamiento subterráneo y a la Xunta desarrollar el ámbito", ha añadido Sánchez, que ha recalcado que el ente autonómico va a aportar más de diez millones de euros.

También ha hecho referencia a la visita de Rueda a la ETEA en junio, en la que instó a Caballero a la firma del convenio. "Caballero respondió que lo había recibido en mayo y que menudas prisas. Pues ya casi estamos en noviembre, han pasado seis meses y la Xunta sigue esperando", ha afirmado la líder popular.

En consecuencia, el Partido Popular le pide al regidor socialista que "deje de bloquear todos los proyectos que se traen a Vigo y, en el caso concreto de la ETEA, firme el convenio y urbanice el ámbito para que la Xunta y la UVigo puedan actuar".

Caballero: "Mientan para defender a Rueda"

Caballero no ha tardado en responder a la presidenta del PP de Vigo. "Mienten para defender a Rueda", ha recalcado el alcalde que ha asegurado que los populares "siguen defendiendo a Santiago en vez de a Vigo". También ha reiterado que el Concello está "no está paralizando": "Al contrario, vamos con toda la prisa".

El regidor socialista ha defendido, además, su actuación en el barrio de Teis a lo largo de sus años en el gobierno local, desde "abrir la ETEA a los ciudadanos" hasta la actuación de humanización de Sanjurjo Badía: "Era una calle intransitable". "No conocen Teis", ha concluido en un audio distribuido a los medios de comunicación.